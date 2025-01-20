20.01.2025 (20:30)
С военнослужащими морского инженерного полка Северного флота проводятся занятия с учетом опыта ведения современного боя
В преддверии своего профессионального праздника — Дня инженерных войск — военнослужащие отдельного морского инженерного полка Северного флота проводят занятия по боевой и специальной подготовке с использованием новых приемов и тактик ведения современного боя.
Личный состав полка изучает средства поиска и разминирования, виды взрывчатых веществ и средств взрывания, а также новые способы применения штатных средств в условиях современного боя. Помимо этого, военнослужащие отрабатывают задачи по разминированию местности с помощью современных технических комплектов инженерной разведки.
В ходе занятий морские инженеры совершенствуют теоретические и практические навыки по вождению путепрокладчика БАД-2 и плавающего транспортера ПТС-2, а также другой специальной инженерной техники. Военнослужащие повышают свой квалификационный уровень и навыки вождения, безаварийную эксплуатацию техники в различных условиях обстановки.
Кроме того, на специальном тренажерном комплексе с инженерами-водолазами проходят занятия для повышения уровня специальной подготовки, совершенствования и контроля профессиональных навыков водолазов и для отработки типовых аварийных ситуаций, возникающих в ходе водолазного спуска.
В ходе проведения занятий военнослужащие, имеющие опыт участия в специальной военной операции, передают его как военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, так и по призыву. За время участия в специальной военной операции более 100 военнослужащих отдельного морского инженерного полка Северного флота награждены государственными наградами.