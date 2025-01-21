21.01.2025 (00:00)

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 января 2025 г. № 25

г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!

Уважаемые работники научно-исследовательских организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса!

Дорогие ветераны!

21 января в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День инженерных войск.

Более трех столетий личный состав инженерных войск с честью выполняет свой воинский долг, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, способствует достижению побед на полях сражений.

Сегодня в ходе специальной военной операции военные инженеры, продолжая традиции предшественников, проявляют беспримерное мужество и героизм, действуют четко и слаженно в сложных боевых условиях, демонстрируют профессионализм и высокую выучку при очистке местности от взрывоопасных предметов, установке минных полей, возведении укрытий и производстве взрывных работ.

Инженерные войска участвуют в устранении последствий чрезвычайных ситуаций, оборудовании переправ, строительстве мостов и укреплений, восстановлении гражданской инфраструктуры.

Эффективная работа военных инженеров — во многом заслуга преподавателей военных вузов и учебных центров, которые готовят высококлассных специалистов. Также это результат усилий ученых, конструкторов и сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса, создающих качественно новые, надежные, универсальные средства инженерного вооружения.

Особые слова признательности выражаю ветеранам, чье беззаветное служение Родине является примером для защитников Отечества.

Уверен, что военнослужащие инженерных войск будут и впредь успешно решать поставленные задачи, гарантированно обеспечивать защиту национальных интересов государства.

Желаю всем доброго здоровья, благополучия и новых свершений во имя России!

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А. Белоусов

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