21.01.2025 (00:00)
Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск
ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
20 января 2025 г. № 25
г. Москва
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!
Уважаемые работники научно-исследовательских организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса!
Дорогие ветераны!
21 января в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День инженерных войск.
Более трех столетий личный состав инженерных войск с честью выполняет свой воинский долг, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, способствует достижению побед на полях сражений.
Сегодня в ходе специальной военной операции военные инженеры, продолжая традиции предшественников, проявляют беспримерное мужество и героизм, действуют четко и слаженно в сложных боевых условиях, демонстрируют профессионализм и высокую выучку при очистке местности от взрывоопасных предметов, установке минных полей, возведении укрытий и производстве взрывных работ.
Инженерные войска участвуют в устранении последствий чрезвычайных ситуаций, оборудовании переправ, строительстве мостов и укреплений, восстановлении гражданской инфраструктуры.
Эффективная работа военных инженеров — во многом заслуга преподавателей военных вузов и учебных центров, которые готовят высококлассных специалистов. Также это результат усилий ученых, конструкторов и сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса, создающих качественно новые, надежные, универсальные средства инженерного вооружения.
Особые слова признательности выражаю ветеранам, чье беззаветное служение Родине является примером для защитников Отечества.
Уверен, что военнослужащие инженерных войск будут и впредь успешно решать поставленные задачи, гарантированно обеспечивать защиту национальных интересов государства.
Желаю всем доброго здоровья, благополучия и новых свершений во имя России!
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А. Белоусов