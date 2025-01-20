20.01.2025 (19:30)

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане отразили нападение условной ДРГ на территорию соединения

Военнослужащие подразделения антитеррора российской военной базы в Таджикистане отразили нападение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника на территорию соединения.

Согласно замыслу тренировки «диверсанты» попыталась проникнуть через заградительные сооружения на территорию военной базы для захвата складов с оружием и боеприпасами. Дежурная смена караульной службы, заметив условную ДРГ, передала информацию о нападении на пункт управления и приступила к сдерживанию противника.

Подразделение антитеррора было поднято по тревоге. Под прикрытием экипажей бронетранспортеров БТР-82А российские мотострелки не допустили дальнейшего продвижения ДРГ. Огневые группы уничтожили вооруженную группу условного противника, предпринявшую попытку проникновения и захвата складов с оружием и боеприпасами.

Кроме того, дежурная смена подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружила беспилотные летательные аппараты условного противника, которые направлялись в район дислокации российского соединения с целью разведки и поражения наиболее важных объектов критической инфраструктуры. Экипаж автоматизированной станции помех комплекса «Борисоглебск-2» подавил сигналы управления беспилотников на подлете к территории соединения. Расчеты зенитных установок ЗУ-23 на базе автомобилей «Урал» заняли огневые позиции и уничтожили беспилотники, летящие на различных высотах.

Тренировка проводилась в рамках занятий по противодействию терроризму. В практических действиях приняли участие более 60 военнослужащих, было задействовано 10 единиц военной и специальной техники.

Справочно:

201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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