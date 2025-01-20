20.01.2025 (18:30)

Военнослужащие подразделения РЭБ ЦВО на занятии в Кузбассе заглушили каналы управления FPV-дронами условного противника

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, заглушили каналы связи разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и FPV-дронов условного противника.

В ходе занятия по тактико-специальной подготовке специалисты подразделений РЭБ при помощи мобильных станций постановки помех заглушили каналы управления и передачи данных БЛА квадрокоптерного типа, прикрыв тем самым место расположения подразделений и позиций артиллерии.

Также военнослужащие отработали вопросы применения антидроновых ружей для уничтожения БЛА, задачи по мониторингу воздушной обстановки и укрытию от авиации условного противника в ходе совершения марша.

В мероприятии боевой подготовки принимало участие более 30 военнослужащих.

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