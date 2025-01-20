20.01.2025 (17:30)

Военнослужащие ЦВО отразили нападение условного противника на медпункт воинской части в Челябинской области

Военнослужащие гвардейского самоходного артиллерийского соединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе тренировки по противодействию терроризму отразили нападение условного противника на медицинский пункт воинской части в Челябинской области.

По замыслу тренировки дежурной смене поступил сигнал о приближающемся к воинской части незаконном вооруженном формировании (НВФ) с целью прорыва и захвата медицинского пункта. Чтобы не допустить чрезвычайной ситуации к месту предполагаемого происшествия при поддержке бронетранспортера БТР-82А незамедлительно выдвинулась группа антитеррора. По прибытии военнослужащие заняли оборону, взяли «противника» в кольцо и ликвидировали.

Санинструкторы отработали порядок оказания первой медицинской помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах и организацию эвакуации раненного военнослужащего в медицинское учреждение. Особый акцент был сделан на умении личным составом оказывать самопомощь штатными и подручными средствами. Кроме того, прилегающую к воинской части территорию обследовали саперы с целью выявления заминированных объектов и оперативного их разминирования.

Тренировка прошла в условиях, максимально приближенных к реальным, для этого были использованы различные средства имитации: стрельба холостыми патронами, взрывпакеты, дымовые шашки. Акцент был сделан на владении военнослужащими средствами связи, разведки, наблюдения, знании тактико-технических характеристик техники и умении применять ее для выполнения задач в рамках антитеррористической защищенности.

К тренировке было привлечено около 70 военнослужащих.

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