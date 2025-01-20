20.01.2025 (16:30)

В Амурском авиационном соединении дальней авиации прошли занятия по огневой подготовке

Военнослужащие авиационного соединения дальней авиации, дислоцированного в Амурской области, выполнили стрельбы из штатного оружия по плану боевой подготовки.

Личный состав отработал на практике стрельбу по заданным целям из автомата Калашникова.

Занятие по огневой подготовке является обязательным элементом боевой подготовки военнослужащих соединения дальней авиации. В процессе их проведения личный состав доводит до автоматизма навыки работы со штатным стрелковым оружием, неукоснительно соблюдая правила безопасности при проведении стрельб.

Согласно требованиям курса стрельб, обеспечению безопасности и сохранности оружия и боеприпасов, перед началом занятий с военнослужащими проведен инструктаж и отработан каждый элемент комплекса мероприятий при стрельбе.

После окончания стрельб военнослужащие перешли к сдаче нормативов по неполной разборке, сборке автомата АК-74, а также снаряжения магазина.

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