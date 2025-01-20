20.01.2025 (15:30)

В парке «Патриот» состоялся концерт для военнослужащих и членов их семей

В галерее Студии военных художников имени М.Б.Грекова, расположенной в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» состоялся концерт «Январская симфония» для военнослужащих и членов их семей.

Для зрителей с концертной программой выступили лауреаты всероссийских и международных конкурсов Николай Кондрашов, София Гончарова, София Игнатенко, а также музыканты в составе квинтета медных духовых инструментов и камерного ансамбля «Авангард-брасс». Артисты исполнили произведения Г.Генделя, Р.Щедрина, Д.Россини, Н.А.Римского-Корсакого.

В рамках мероприятия для всех желающих состоялись увлекательные творческие мастер-классы.

Так, художник-график Алла Цветкова провела мастер-класс

по гравюре, где каждый желающий смог напечатать эстамп и забрать его с собой. Алла Цветкова - автор выставки гравюр, выполненных по мотивам агитационных политических плакатов 1941-1945 годов. Часть работ Аллы посвящены героям специальной военной операции

Также состоялся творческий мастер-класс по мотивам графических картин заслуженного художника России Михаила Коновалова, которые представлены на выставке в галерее.

На выставке «С верой к Победе» посетители смогли ознакомиться с гравюрами на дереве, офортами и литографиями, выполненными художником на протяжении длительного творческого периода с 90-х годов до настоящего времени.

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