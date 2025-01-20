20.01.2025 (14:30)
Силы Северного флота действуют по штормовой готовности
В связи с усилением ветра и ухудшением гидрометеорологических условий в Баренцевом море и на побережье Кольского полуострова на Северном флоте было объявлено штормовое предупреждение.
В соответствии с фактическими погодными условиями скорректированы планы боевой подготовки и применения кораблей, судов и авиации.
Боевая подготовка личного состава береговых войск Северного флота проходит в пунктах постоянной дислокации.
В местах стоянок кораблей были приняты дополнительные меры безопасности, на кораблях большого водоизмещения заведены дополнительные швартовы.
Экипажи действуют по штормовой готовности. По отдельным районам Баренцева моря объявлен сигнал «Ветер-1». Там прогнозируемая скорость ветра до 30 метров в секунду и волнение моря до 6 балов.
После улучшения погоды боевая подготовка в морских полигонах будет продолжена в соответствии с откорректированными планами.