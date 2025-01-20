20.01.2025 (14:30)

Силы Северного флота действуют по штормовой готовности

В связи с усилением ветра и ухудшением гидрометеорологических условий в Баренцевом море и на побережье Кольского полуострова на Северном флоте было объявлено штормовое предупреждение.

В соответствии с фактическими погодными условиями скорректированы планы боевой подготовки и применения кораблей, судов и авиации.

Боевая подготовка личного состава береговых войск Северного флота проходит в пунктах постоянной дислокации.

В местах стоянок кораблей были приняты дополнительные меры безопасности, на кораблях большого водоизмещения заведены дополнительные швартовы.

Экипажи действуют по штормовой готовности. По отдельным районам Баренцева моря объявлен сигнал «Ветер-1». Там прогнозируемая скорость ветра до 30 метров в секунду и волнение моря до 6 балов.

После улучшения погоды боевая подготовка в морских полигонах будет продолжена в соответствии с откорректированными планами.

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