20.01.2025 (13:30)

Саперы Балтийского флота обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны в Калининградской области

Специалисты группы разминирования отдельного морского инженерного полка Балтийского флота на берегу Балтийского моря в городе Зеленоградске обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны.

Выезд на место разминирования военные саперы осуществили после поступления заявки от военного комиссариата, куда обращаются граждане, обнаружившие опасные боеприпасы на территории муниципальных районов области.

По прибытию в указанный район, военнослужащие оцепили опасный участок для обеспечения безопасности граждан, идентифицировали боеприпас, выявили категорию опасности, после чего, согласно требованиям безопасности вывезли боеприпас в специальное место хранения для дальнейшего уничтожения.

Найденный на пляже 75-миллимитровый артиллерийский боеприпас времен Великой Отечественной войны выбросило волной во время шторма.

Количество взрывоопасных находок в Калининградской области традиционно увеличивается в весенне-летний период, количество заявок может достигать до 10 заявок в сутки. Взрывоопасные предметы обнаруживают в основном при проведении строительных работ, преимущественно при рытье котлованов и траншей. В основном это артиллерийские снаряды, а также фаустпатроны и минометные мины.

Взрывоопасные предметы военнослужащие утилизируют на одном из полигонов в Калининградской области методом подрыва с помощью тротиловых шашек.

В прошлом году сапёрами Балтийского флота было утилизировано свыше 50 тысяч подобных находок.

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