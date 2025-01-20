20.01.2025 (11:30)

В соединениях и частях Балтийского флота проходят плановые занятия по боевой готовности

В соединениях и частях Балтийского флота начались плановые комплексные занятия по боевой готовности.

Плановые тренировки по боевой готовности начались в соединениях и воинских частях Балтийского флота. К занятиям привлечено более 1.5 тысяч военнослужащих.

В рамках тренировок военнослужащие отработают действия личного состава при подъеме по тревоге, получении оружия и экипировки, по подготовке техники к выходу из парков, где, в свою очередь, основное внимание уделяется вопросам маскировки, подготовки техники и вооружения к выполнению боевых задач по предназначению.

Занятия пройдут в несколько этапов. На первом этапе военнослужащие будут отрабатывать действия в составе подразделений, далее тренировки будут проводиться в составе соединений и воинских частей.

К мероприятиям привлечены штыбы, корабельные соединения, соединения и части морской авиации, морской инженерной службы флота и других подразделений.

Итогом недельных занятий и тренировок станет выработка единых для всех воинских частей требований по боевой готовности, в условиях оптимизации управления, повышения оперативности и эффективности использования сил и средств.

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