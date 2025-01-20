20.01.2025 (14:00)

Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 20 января 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Южный. Отражены четыре контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Агроном, Викторовка, Гончаровка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Кубаткин, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Николаевка, Никольский, Суджа, Черкасское Поречное, а также Беловоды, Водолаги, Веселовка, Журавка и Храповщина в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, уничтожены четыре танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также четыре пункта управления БпЛА и склад боеприпасов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 53330 военнослужащих, 308 танков, 236 боевых машин пехоты, 175 бронетранспортеров, 1581 боевую бронированную машину, 1565 автомобилей, 378 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 «HIMARS» и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 94 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 31 единицу инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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