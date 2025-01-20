20.01.2025 (09:30)

Российские военнослужащие приняли участие в мероприятиях, посвящённых снятию блокады Ленинграда, в Киргизии

Военнослужащие объединённой российской военной базы, дислоцированной в Киргизской Республике, и юнармейцы приняли участие в мероприятиях, посвящённых 82 годовщине со дня прорыва блокады города и 81 годовщине со дня полного освобождения города на Неве, которые состоялись в Бишкеке.

В ходе митинга, который прошёл в парке Победы имени Героя Советского Союза Даира Асанова, личный состав соединения и юнармейцы почтили минутой молчания память павших советских солдат и офицеров, мирных жителей, защищавших опалённый войной город, затем к подножию мемориального комплекса блокадникам Ленинграда были возложены цветы и венки.

После чего в национальном центре детей и юношества «Сейтек» для участников юнармейского движения и школьников Бишкека состоялся урок мужества. Во время патриотического мероприятия юному поколению напомнили о подвигах советских граждан в годы Великой Отечественной войны при освобождении от немецко-фашисткой оккупации Ленинграда, жителях Киргизии, принявших в свои семьи эвакуированных из города несовершеннолетних ленинградцев.

В мероприятиях приняли участие общественные деятели, студенты высших и средне-специальных учебных заведений региона, жители блокадного Ленинграда и их близкие. Основная цель мероприятия – это почтить память тех, кто защитил и спас осаждённый город, патриотическое воспитание и побуждение молодого поколения к изучению истории.

Справочно:

Операция «Искра» по прорыву блокады Ленинграда началась 12 января 1943 году, а 18 января по радио было передано сообщение о прорыве блокады. Вышедшие на улицы и проспекты горожане ликовали. Полностью блокадное кольцо было прорвано лишь спустя год – 27 января 1944 года.

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