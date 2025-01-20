20.01.2025 (23:00)

Челябинские юнармейцы приняли участие в игре «Рубеж»

Участники юнармейского движения Челябинской области приняли участие в военно-спортивной игре «Рубеж». Соревнование прошло на базе одного из спортивных объектов города Снежинска.

В ходе игры школьники выполнили разборку-сборку учебного автомата Калашникова, снаряжение–разряжение магазина, стрельбу из АК по мишеням из различных положений, преодолели полосу препятствий в ОЗК и ответили на вопросы исторической викторины о блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в рамках мероприятия был организован просмотр документального фильма о судьбе уральцев, участвующих в освобождении города на Неве.

При проведении военно-спортивной игры особое внимание уделялось физической подготовленности, знанию основ военной службы школьниками и эрудиции юнармейцев при ответе на вопросы исторического блока. Победители и призёры были награждены грамотами и памятными подарками.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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