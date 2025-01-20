20.01.2025 (22:00)

Военнослужащие соединения специального назначения ЦВО отработали упражнения армейской тактической стрельбы в Новосибирской области

Военнослужащие соединения специального назначение Центрального военного округа (ЦВО) отработали упражнения армейской тактической стрельбы в ходе занятий по боевой подготовке на полигоне в Новосибирской области.

В ходе занятий военнослужащие выполнили комплекс упражнений стрельб из автоматов АК-12, пулеметов ПКМ, снайперских винтовок СВД и пистолетов ПМ по малоразмерным целям из неудобных положений на дистанции до 800 м. Кроме этого, военнослужащие отработали упражнения в условиях городской застройки, где выполнили стрельбу с наклонных и качающихся плоскостей, через узкие окна и проемы зданий и сооружений в ограниченное время.

Результаты стрельбы каждого стрелка определялись по количеству попаданий в разные мишени и по затраченному времени на выполнение упражнения.

Всего в занятиях принимало участие более 50 военнослужащих специального назначения ЦВО.

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