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20.01.2025 (21:00)

Гранатомётчики ЦВО уничтожили условного противника в ходе тренировки в Кузбассе

Гранатомётчики общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе тренировки в Кемеровской области уничтожили живую силу и бронетехнику условного противника.

В ходе практических действий гранатомётчики выполнили стрельбу из 40-мм ручных противотанковых и 30-мм автоматических станковых гранатомётов РПГ-7 и АГС-17, уничтожив бронетехнику условного противника, поразив ее уязвимые места и динамическую защиту на расстоянии до 500 метров.

Военнослужащие также отработали задачи по выявлению первостепенных целей и наиболее важных объектов условного противника, тактические действия по организации засады и быстрой смене огневых позиций после выстрела.

К тренировке было привлечено более 40 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
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