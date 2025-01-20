20.01.2025 (20:00)

Во Владивостоке курсанты высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова посетили корабли Тихоокеанского флота

Во Владивостоке в преддверии дня штурмана Военно-Морского Флота курсанты высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова посетили корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота.

Курсанты 3 и 4 курсов военного училища под руководством преподавателей кафедры кораблевождения побывали на ракетных катерах, тральщиках, противолодочных и десантных кораблях, фрегате и корветах, а также дизель-электрических подводных лодках.

Будущим штурманам показали основные боевые части кораблей, рассказали об их возможностях, истории и традициях. Они ознакомились с организацией штурманской службы и штурманским вооружением кораблей основных проектов, находящихся в составе Тихоокеанского флота. Командиры и офицеры кораблей поделились опытом несения штурманской вахты в дальних походах, рассказали о необходимости получения твердых теоретических знаний в стенах военного учебного заведения.

В ближайшее время корабли Тихоокеанского флота также посетят с ознакомительными экскурсиями воспитанники Нахимовского военно-морского училища.

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