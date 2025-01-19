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19.01.2025 (18:00)

Военнослужащие МТО ВС РФ приняли участие в православном обряде купания на Крещение Господне

Военнослужащие 1060 центра материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации Ленинградского военного округа приняли участие в православном обряде купания на Крещение Господне. Богослужение проводил военный священник отец Евгений.

В расположениях личного состава священнослужители раскрыли смысл праздника, его историческое и духовное значение во время беседы с военнослужащими. Духовенство освятили воду для употребления и окропления мест проживания, а также купель для погружения.

Обряд омовения проводился только в специально оборудованном месте, где в случае необходимости можно было получить квалифицированную медицинскую помощь. Для обеспечения безопасности и здоровья военнослужащих на всех местах проведения купаний дежурили машины неотложной медицинской помощи.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Религия
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