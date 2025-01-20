20.01.2025 (15:00)
С военнослужащими военной базы ЮВО в Армении прошли занятия по инженерной подготовке
На высокогорном полигоне «Алагяз» военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении прошли занятия по инженерной подготовке. Занятия проводились под руководством опытных офицеров, принимавших участие в специальной военной операции.
Военнослужащим рассказали про виды взрывчатых веществ и средств взрывания, порядок их хранения, учета и перевозки, способы взрывания, а также про нестандартные способы применения штатных средств в различных условиях обстановки.
В ходе практической части занятий, личный состав выполнил нормативы по оборудованию проволочных заграждений, также военнослужащие изучили способы установки и обнаружения мин-ловушек, изготовления самодельных мин и фугасов и порядок их обезвреживания. Помимо этого, военнослужащие выполнили задачи по разминированию местности с помощью современных технических комплектов инженерной разведки.
Инженерная подготовка один из наиболее важных предметов подготовки военнослужащих, основная цель которой обучить личный состав приемам и способам выполнения задач инженерного обеспечения.