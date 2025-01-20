20.01.2025 (10:30)

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны России, отрабатывают штурмовые действия на полигоне в Ростовской области

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, совершенствуют свои навыки по ведению штурмовых действий в учебном центре Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области.

Подготовка на полигоне проходит в обстановке, приближенной к боевой. В основу занятий положен опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции (СВО), а в качестве инструкторов выступают офицеры – участники спецоперации.

В ходе занятий военнослужащие оттачивают мастерство в штурме населенных пунктов, зданий и позиций противника. Основной упор делается на налаживании взаимодействия в составе боевых тактических группах (двойках, тройках) в ходе выполнения поставленной задачи и доведения действий личного состава до автоматизма.

После завершения обязательной программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения поставленных задач.

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