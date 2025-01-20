20.01.2025 (16:00)

В Северной Осетии проведена тренировка с пожарными расчетами мотострелкового соединения ЮВО

В Республике Северная Осетия - Алания с нештатными пожарными командами мотострелкового соединения 58 гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) проведена тренировка по готовности дежурных подразделений к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций (ЧС) с использованием современных средствах пожаротушения.

Получив сигнал о «пожаре», личный состав осуществил выезд к месту условного возгорания. Пожарные расчеты соединения оперативно отработали задачи по предназначению, продемонстрировав высокий профессионализм и слаженность действий.

Также в ходе тренировки пожарные команды успешно ликвидировали условный пожар в парке боевых машин соединения. Помимо этого, были отработаны действия по эвакуации из опасной зоны военной техники и имущества.

Главной целью занятия было отработка взаимодействия пожарных подразделений соединения с городскими службами при ликвидации пожара, а также проведении возможной эвакуации людей.

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