20.01.2025 (16:00)
В Северной Осетии проведена тренировка с пожарными расчетами мотострелкового соединения ЮВО
В Республике Северная Осетия - Алания с нештатными пожарными командами мотострелкового соединения 58 гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) проведена тренировка по готовности дежурных подразделений к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций (ЧС) с использованием современных средствах пожаротушения.
Получив сигнал о «пожаре», личный состав осуществил выезд к месту условного возгорания. Пожарные расчеты соединения оперативно отработали задачи по предназначению, продемонстрировав высокий профессионализм и слаженность действий.
Также в ходе тренировки пожарные команды успешно ликвидировали условный пожар в парке боевых машин соединения. Помимо этого, были отработаны действия по эвакуации из опасной зоны военной техники и имущества.
Главной целью занятия было отработка взаимодействия пожарных подразделений соединения с городскими службами при ликвидации пожара, а также проведении возможной эвакуации людей.