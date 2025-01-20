20.01.2025 (13:00)

Военные инженеры ЮВО в Ростовской области проходят подготовку на основе опыта СВО

Военнослужащие инженерно-саперного соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ростовской области, проходят курс интенсивной боевой подготовки на основе опыта, полученного в ходе специальной военной операции (СВО).

Для обучения военных инженеров в соединении создана уникальная учебно-материальная база, которая позволяет личному составу совершенствовать свои навыки во всех задачах, которые возложены на инженерные войска.

На специальной штурмовой полосе военнослужащие обучаются преодолевать такие препятствия, как навесные мосты, проход в ограниченном пространстве, преодоление проема в разрушенной стене и многое другое.

Здесь личный состав отрабатывает слаженность действий в «двойках» и «четверках», подтягивает физическую подготовку и закаливает свой дух. Для создания обстановки максимально приближенной к боевой в ходе обучения используются средства имитации взрыва, сигнальные мины и холостые боеприпасы.

«Это входит в план занятий по боевой подготовке, - отмечает военнослужащий ВС РФ с позывным «Тархан», - Солдат должен быть всегда готов. Военнослужащий должен быть хорошо развит как эмоционально, так и физически».

Вся подготовка организована на основе опыта, полученного в ходе проведения СВО. Занятия с военнослужащими проводят инструктора – участники спецоперации и выполнения задач по гуманитарному разминированию.

Полученный боевой опыт они передают обучаемым на полигоне соединения в Ростовской области. Инженеры обучаются здесь изготовлению и подрыву накладных зарядов огневым способом взрывания.

Этот метод используют российские военнослужащие при разминировании местности от взрывоопасных предметов, в том числе на освобожденных территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Стоит напомнить, что 21 января военнослужащие инженерно-саперного соединения ЮВО отметят 324-ю годовщину со дня образования Инженерных войск.

Справочно:

Памятная дата («День Инженерных войск») установлена Указом Президента Российской Федерации от 18 сентября 1996 года за вклад военных инженеров в развитие оборонного потенциала страны и исторических традиций. Приказом Министра обороны России от 23 сентября 1996 года предписано ежегодно 21 января отмечать День инженерных войск.

История инженерных войск ведет свой отсчет с эпохи зарождения регулярной русской армии и подписания Петром I указов 1701 года от 21 января о создании инженерной школы и от 25 мая о формировании первых инженерных подразделений, которые первоначально были представлены минерной ротой, инженерной и понтонной командами.

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