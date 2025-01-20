20.01.2025 (17:00)

В Ставропольском крае продолжается отбор кандидатов, желающих заключить контракт с Минобороны России

Пункт отбора на военную службу по контракту города Ставрополя ежедневно принимает заявки от граждан, желающих вступить в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации.

Проверочные мероприятия и сбор документов на каждого кандидата проводятся в течение одного-трех дней, после чего подписавшие контракт направляются в центр подготовки военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) для прохождения интенсивного курса боевой подготовки.

Инструкторы пункта отбора сопровождают кандидатов на всех этапах, с момента приема заявки. Медицинская комиссия для них проводится вне очереди в государственных учреждениях по месту жительства. Полное оформление личного дела происходит на самом пункте отбора, где граждане и заключают контракт.

С начала 2025 года состоялось уже несколько отправок новобранцев в учебный центр ЮВО. По словам Виталия, заместителя начальника пункта отбора, жители Ставропольского края замотивированы, хотят оказать помощь своим товарищам в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Многие уже имеют боевой опыт, а кто-то приходит заключать контракт в первый раз.

«У нас телефон круглосуточно работает, на который могут позвонить по горячей линии, записаться на любое удобное время, прийти, поговорить с инструктором, после чего уже будут собирать документы», – отмечает Виталий.

По заключении контракта и прибытии в учебный центр новобранцы осваивают боевую подготовку в период от нескольких недель до месяца. Инструкторы обучают их тактической медицине, инженерной подготовке, непосредственно стрельбе, а также способам и методам ведения боя с противником. Завершается курс боевым слаживанием подразделений, после чего военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения задач по предназначению.

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