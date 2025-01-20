20.01.2025 (12:00)
В Приамурье с военнослужащими ВВО прошли занятия по маршевой подготовке
В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях, состоялись занятия по маршевой подготовке.
В ходе мероприятий учебно-боевой деятельности военнослужащие отработали нормативы по подготовке техники и совершению маршей на полигоны в составе подразделений. Перед выдвижением маршруты изучались при помощи беспилотных летательных аппаратов, на пути следования колонн предварительно проводилась инженерная разведка.
Кроме того, отрабатывались задачи по противодействию диверсионно-разведывательных групп на маршруте следования, командиры организовывали управление подразделениями в условиях активной работы средств радиоэлектронной борьбы условного противника.
В занятиях приняли участие несколько сотен военнослужащих.