20.01.2025 (12:00)

В Приамурье с военнослужащими ВВО прошли занятия по маршевой подготовке

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях, состоялись занятия по маршевой подготовке.

В ходе мероприятий учебно-боевой деятельности военнослужащие отработали нормативы по подготовке техники и совершению маршей на полигоны в составе подразделений. Перед выдвижением маршруты изучались при помощи беспилотных летательных аппаратов, на пути следования колонн предварительно проводилась инженерная разведка.

Кроме того, отрабатывались задачи по противодействию диверсионно-разведывательных групп на маршруте следования, командиры организовывали управление подразделениями в условиях активной работы средств радиоэлектронной борьбы условного противника.

В занятиях приняли участие несколько сотен военнослужащих.

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