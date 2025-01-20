Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.01.2025 (18:00)

Военнослужащие соединений и воинских частей ВВО осваивают лыжную подготовку

С военнослужащими соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Хабаровском, Приморском и Забайкальском крае, Еврейской автономии, Сахалинской и Амурской области, проходят занятия по лыжной подготовке.

На начальном этапе инструкторы по физической подготовке проводят индивидуальные занятия с личным составом по подбору и подготовке экипировки в зависимости от характеристик снежного покрова и климатических условий. Особенностью военных лыж являются универсальные крепления, позволяющие использовать их с любой обувью.

Затем военнослужащие осваивают приемы и способы передвижения на лыжах с преодолением препятствий, преодолевают дистанции от 3 до 10 километров с оружием и без. Занятия проводятся как в местах дислокации частей, так и на специализированных базах.

После того как военнослужащие осваивают лыжную подготовку в совершенстве, они приступают к выполнению учебно-боевых задач. Обучаемые совершают многокилометровые марши в полной боевой выкладке, учатся вести прицельный и скоростной огонь с места и в движении из штатного оружия на лыжах.

Занятия по лыжной подготовке направлены на формирование и совершенствование двигательных и военно-прикладных навыков в передвижении с лыжами и на лыжах.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Спорт , Физподготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false