20.01.2025 (18:00)

Военнослужащие соединений и воинских частей ВВО осваивают лыжную подготовку

С военнослужащими соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Хабаровском, Приморском и Забайкальском крае, Еврейской автономии, Сахалинской и Амурской области, проходят занятия по лыжной подготовке.

На начальном этапе инструкторы по физической подготовке проводят индивидуальные занятия с личным составом по подбору и подготовке экипировки в зависимости от характеристик снежного покрова и климатических условий. Особенностью военных лыж являются универсальные крепления, позволяющие использовать их с любой обувью.

Затем военнослужащие осваивают приемы и способы передвижения на лыжах с преодолением препятствий, преодолевают дистанции от 3 до 10 километров с оружием и без. Занятия проводятся как в местах дислокации частей, так и на специализированных базах.

После того как военнослужащие осваивают лыжную подготовку в совершенстве, они приступают к выполнению учебно-боевых задач. Обучаемые совершают многокилометровые марши в полной боевой выкладке, учатся вести прицельный и скоростной огонь с места и в движении из штатного оружия на лыжах.

Занятия по лыжной подготовке направлены на формирование и совершенствование двигательных и военно-прикладных навыков в передвижении с лыжами и на лыжах.

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