20.01.2025 (19:00)

Гранатометчики ВВО в Забайкалье совершенствовали навыки по уничтожению легкобронированной техники условного противника

Расчеты ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, учились уничтожать цели, имитирующие легкобронированную колесную технику условного противника.

Занятия с военнослужащими в составе гранатометных расчетов проводились на стрельбище одного из полигонов ВВО в рамках курса интенсивной боевой подготовки. Стрельба велась на дальностях от 100 до 600 метров с использованием кумулятивных и осколочно-фугасных снарядов.

В ходе боевых стрельб военнослужащие выполнили практические задачи по ведению разведки, обнаружению «техники» условного противника, определению расстояния до целей и уничтожению их с ведением огня из гранатометов. В связи с ухудшением метеоусловий, командиры подразделений провели специальные занятия по баллистике. Гранатометчиков научили рассчитывать поправки на боковой ветер в зависимости от его скорости и направления.

Полученные навыки правильного учета бокового ветра позволили военнослужащим поражать цели с первого выстрела.

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