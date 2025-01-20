20.01.2025 (09:00)

Артиллеристы группировки войск Днепр поразили группу пехоты ВСУ, прятавшуюся в заброшенной жилой застройке в Запорожской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы группировки войск Днепр поразили группу пехоты ВСУ, прятавшуюся в заброшенной жилой застройке в Запорожской области

Артиллеристы противотанкового дивизиона 58 общевойсковой армии группировки войск «Днепр» поразили склад боеприпасов ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.

Данные об обнаруженном складе боеприпасов, спрятанном в заброшенной застройке, были получены от артразведки и операторов дронов.

После подтверждения цели, координаты были переданы артиллерийскому расчету, после наведения точными выстрелами склад был уничтожен.

«Выполняем задачи по уничтожению противника на линии боевого соприкосновения. Информация от разведывательных органов у нас поступает на пункт управления, после чего ставим задачу командирам подразделений на уничтожение объекта противника. Конкретно говорим, где находится цель. И в дальнейшем уже распределяем кто, куда, как уничтожает цель. Может работать и одно орудие, смотря какой боеприпас. По пехоте осколочно-фугасными работаем, по бронированным целям противника тоже можем ими. Мы с одного орудия можем работать по разным целям. Что касается именно нашего подразделения. По поводу информации, которая поступает на пункт управления от разведывательных органов, здесь уже идет конкретно постановка задачи каждому расчету. Если это, допустим, наша МТшка (МТ-12 «Рапира»), либо Д-30, тут может быть самая крупная цель. На самом деле, ребята, очень много выполняют задач. Ежедневно какие-то цели мы уничтожаем, поражаем, обстреливаем. Блиндажи те же, объем работ специальной операции. Противник затих, может быть, как гиены вылетают, пытаются произвести какие-то наступательные действия. Но у них ничего не получается. Противник ведет наступательные действия мелкими группами. Ну и соответственно, он остановлен уже на подступах нашими ребятами», - рассказал о работе подразделения начальник штаба дивизиона с позывным «Лиман».

Артиллеристы группировки войск Днепр продолжают выполнять огневые задачи по подавлению артиллерийских батарей и пунктов управления ВСУ, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения, военной техники и личного состава противника.

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