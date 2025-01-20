20.01.2025 (08:00)

Расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» Крымских артиллеристов-десантников уничтожил замаскированное орудие ВСУ в приграничном районе Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» Крымских артиллеристов-десантников уничтожил замаскированное орудие ВСУ в приграничном районе Курской области

Боевые расчеты 152-мм буксируемых орудий 2А36 «Гиацинт-Б» артиллерийского соединения ВДВ, в ходе ведения контрбатарейной борьбы в приграничных районах Курской области, постоянно наносят огневое поражение живой силе ВСУ, выводят из строя и уничтожают артиллерийские системы и склады противника.

В ходе ведения артиллерийской и воздушной разведки в развалинах домов одного из населенных пунктов было обнаружено замаскированное орудие ВСУ, которое постоянно вело огонь по нашим передовым позициям и мешало продвижению наших штурмовых групп. После установления точных координат целей, они были переданы расчету 152-мм пушки «Гиацинт-Б» для нанесения огневого поражения. Расчет артиллеристов-десантников незамедлительно осуществил наведение орудия и точными выстрелами уничтожил замаскированное орудие ВСУ, где после первого выстрела произвел корректировку, а вторым выстрелом точно поразил цель, уничтожив артиллерийскую установку противника.

Расчет «Гиацинта-Б» артиллеристов-десантников Крыма сработал эффективно и слаженно.

Кадры объективного контроля, полученные с комплекса БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении цели.

Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» ведут стрельбу на дальностях свыше 20 километров, ежедневно выполняют боевые задачи, уничтожая артиллерию, военные объекты, фортификационные сооружения и технику противника.

Артиллерия десантников из Феодосии работает с большой интенсивностью, выпуская по противнику сотни снарядов в день, с основной задачей – вести контрбатарейную борьбу, выводя из строя и уничтожая артиллерию ВСУ, чтобы обеспечить прикрытие и беспрепятственное продвижение наших штурмовых групп вглубь позиций противника

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