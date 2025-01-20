20.01.2025 (08:30)

Расчёты ЗРК «Стрела-10» группировки войск «Восток» обеспечивают прикрытие мотострелков от средств воздушного нападения ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчёты ЗРК «Стрела-10» группировки войск «Восток» обеспечивают прикрытие мотострелков от средств воздушного нападения ВСУ

На СВО зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Стрела-10» не зря называют машиной переднего края. Зачастую расчеты ПВО работает бок о бок с мотострелкам. Пока штурмовые группы освобождают населенные пункты, зенитчики зачищают небо.

Для перевода машины в боевое положение требуется несколько минут, а вести прицельный огонь расчёт может, как с места, так и в движении на расстоянии до нескольких километров.

Высокая эффективность таких боевых машин особенно неприятна для противника. ВСУ с помощью дронов пытаются наносить удары по нашим позициям, но там, где дежурят расчёты ПВО, воздушное пространство для нацистов недоступно.

«В данный момент мы выполняем боевые задачи по прикрытию наших мотострелковых, танковых, артиллерийских и штурмовых подразделений, которые выполняют задачи непосредственно на линии боевого соприкосновения от воздушного противника. Часто сталкиваемся с беспилотной летательной авиацией противника. То есть, низколетящие цели, барражирующие боеприпасы и тому подобное.

Из последнего уничтожали: «Валькирию» - беспилотник разведывательный. Очень много беспилотников - «Шарк», «Лелека», «Фурия»», рассказал в ходе беседы командир расчёта ЗРК «Стрела-10» с позывным «Гала».

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