20.01.2025 (07:30)

На Камчатке летчики морской авиации и бойцы противодиверсионного отряда Тихоокеанского флота провели комплексное учение

На Камчатке экипажи ударных вертолётов Ка-27пс Тихоокеанского флота (ТОФ) из состава смешанного авиаполка Войск и Сил на северо-востоке России (ОКВС) и бойцы противодиверсионного отряда (ПДСС) провели комплексное учение с выполнением практических упражнений на побережье Тихого океана.

По замыслу тренировки, в результате поисковых действий в районе Халактырского пляжа экипаж вертолета обнаружил диверсионно-разведывательную группу условного противника. Подвижная группа патрулирования акватории заблокировала противника в прибрежной полосе океана и заставила его перейти к обороне. Бойцы отряда ПДСС, выполняющие задачи совместного патрулирования, открыли огонь из стрелкового вооружения с борта вертолета и уничтожили условного противника.

Комбинированное применение авиации и патрульных групп позволяет предотвратить ведение разведывательных действий диверсионными группами условного противника и уничтожить его на дальних подступах к объектам Тихоокеанского флота.

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