20.01.2025 (07:00)

Танкисты Южной группировки войск уничтожили блиндаж и орудие ВСУ на Часов Ярском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Танкисты Южной группировки войск уничтожили блиндаж и орудие ВСУ на Часов Ярском направлении СВО

Танкисты «Южной» группировки войск на Часов Ярском направлении специальной военной операции ежедневно работают на переднем крае и оказывают поддержку мотострелковым подразделениям российских войск, нанося мощные огневые удары по противнику. Огонь корректируется с помощью беспилотных летательных аппаратов. С их же помощью фиксируются попадания в цель.

В этот раз по координатам, полученным с помощью БпЛА, экипаж танка Т-80БВ 3 армейского корпуса несколькими выстрелами успешно уничтожил замаскированное в лесополосе артиллерийское орудие противника и находившийся рядом с ним блиндаж с расчетом.

Танкистами широко практикуется стрельба с закрытых огневых позиций, которая позволяет использовать танки, сильно снижая риск для экипажа. С них можно успешно поражать цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости.

Выполнив боевую задачу, экипаж спешно покидает огневую позицию и возвращается в тыловой район для восполнения боекомплекта и ожидания следующей цели.

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