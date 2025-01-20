20.01.2025 (06:30)

Инженерные подразделения группировки войск «Центр» продолжают разминирование освобожденных в ходе СВО территорий в районе н.п. Селидово ДНР



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Инженерные подразделения группировки войск «Центр» продолжают разминирование освобожденных в ходе СВО территорий в районе н.п. Селидово ДНР

Инженерно-саперные подразделения группировки войск «Центр» ежедневно выполняют боевые задачи по разминированию освобожденных в ходе специальной военной операции территорий Донецкой Народной Республики.

Саперы проводят разминирование освобожденного от украинских боевиков населенного пункта Селидово, а также дорог и объектов инфраструктуры от взрывоопасных предметов.

В случае обнаружения неразорвавшихся боеприпасов сапёры оценивают обстановку и возможность его извлечения для дальнейшего обезвреживания. Если извлечь опасный предмет невозможно, сапёры уничтожают его на месте методом накладного заряда.

Во время боевых действий сапёрам приходится обезвреживать различные виды установленных мин, а также неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов и мин иностранного производства.

По словам сапёров несмотря на то, что формирования ВСУ были отброшены от Селидово на значительное расстояние, противник продолжает намеренно дистанционно минировать дороги и подъездные пути к объектам гражданской инфраструктуры, сбрасывая противотанковые боеприпасы с промышленных беспилотников в ночное время.

Инженерно-саперные подразделения группировки войск «Центр» играют важную роль в обеспечении безопасности мирного населения и продвижении подразделений российских войск. Их профессионализм и самоотверженность позволяют успешно выполнять поставленные задачи и вносить значительный вклад в достижение целей спецоперации.

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