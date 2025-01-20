20.01.2025 (05:00)

Инженерные подразделения группировки войск «Запад» выполняют задачи в зоне проведения СВО



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Инженерные подразделения группировки войск «Запад» выполняют задачи в зоне проведения СВО.

На вооружении военных инженеров группировки войск «Запад» имеется мобильный лесопильный комплекс, позволяющий обеспечивать передовые позиции брусом, обрезной доской и лесом-кругляком для обустройства позиций, обшивки блиндажей, траншей, ходов сообщения и оружейных погребов.

Заготовленная древесина используется, в том числе для оборудования подъездных путей, плотов и понтонов для штурмовых подразделений.

За сутки работы расчет лесопильного комплекса способен обеспечить непрерывное изготовление и отгрузку до 20 кубометров леса в войска, стоящие на передовых и тыловых позициях.

Командир отделения заготовки конструкций инженерно-дорожной роты 45-ой отдельной гвардейской инженерной бригады группировки войск «Запад» с позывным «Кореш» добровольно подписал контракт с Минобороны России. За мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции был награжден государственной наградой Российской Федерации, знаком отличия ордена Святого Георгия – «Георгиевским крестом» четвертой степени.

В ходе специальной военной операции инженерным отделением под командованием «Кореша» было выполнено множество боевых задач.

«Я подписал контракт исключительно из-за желания помочь, внести свою лепту в это достойное дело», - отметил командир отделения.

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