19.01.2025 (22:00)

Военнослужащие ЦВО и члены их семей приняли участие в крещенских купаниях в Свердловской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ЦВО и члены их семей приняли участие в крещенских купаниях в Свердловской области

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), члены их семей и гражданский персонал Минобороны России приняли участие в праздничных мероприятиях в честь православного праздника Крещения Господня в Свердловской области.

Празднование началось с проведения крещенской службы. Церемонию освящения воды совершил помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими иерей Владимир Устинов. Затем военнослужащие окунулись в специально оборудованные крещенские купели с безопасными подходами и спусками к воде. Для переодевания и обогрева участников купаний были предусмотрены отапливаемые палатки, а на улице организована работа полевых печей для приготовления горячего чая. Кроме того, в местах проведения мероприятия дежурили специалисты медицинской службы. Самым юным участником купаний стал 10-летний Сережа Соколов. В подобном мероприятии он поучаствовал впервые.

«В первый раз окунался, очень понравилось. На следующий год я хотел бы повторить этот опыт. Я вдохновился примером своего папы, который окунается в купель каждый год», - поделился впечатлениями Сергей Соколов.

В праздновании Крещения Господня приняло участие свыше 500 военнослужащих ЦВО, членов их семей и гражданского персонала.

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