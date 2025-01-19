19.01.2025 (21:00)

Военнослужащие ЦВО и члены их семей приняли участие в крещенских купаниях в Сибири



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ЦВО и члены их семей приняли участие в крещенских купаниях в Сибири

Военнослужащие общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, приняли участие в мероприятиях в честь празднования Крещения Господня.

В ходе мероприятий военнослужащие окунулись в купели, специально оборудованные для крещенских купаний с безопасными подходами и спусками к воде. Для переодевания и обогрева всех желающих, кто принял участие в Крещенских купаниях, были предусмотрены палатки, где поддерживалась постоянная температура, а на улице организована работа полевых печей для приготовления горячего чая. В местах проведения мероприятий было организовано дежурство специалистов медицинской службы. Окунуться в ледяную воду можно до конца дня 19 января.

Во всех молитвенных комнатах и храмах воинских частей объединения в праздник Крещения Господня прошли праздничные богослужения.

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