19.01.2025 (19:30)

На российской военной базе в Таджикистане встретили Крещение Господне



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На российской военной базе в Таджикистане встретили Крещение Господне

Более 3 тыс. российских военнослужащих и их семьи, а также лица из числа гражданского персонала 201-й военной базы встретили Крещение Господне в Таджикистане.

Празднование началось с вечерней крещенской службы у войскового храма Иверской иконы Божьей Матери, расположенном на территории соединения. Церемонию великого освящения воды совершил помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко.

Несмотря на отсутствие русских крещенских морозов праздник состоялся в духе православных традиций. Особенные чувства радости участникам подарил выпавший снег, что создало по-настоящему зимнюю атмосферу. В крещенских купаниях приняли участие не только военнослужащие, но и их семьи. Самой юной участницей купаний стала 10-летняя Полина.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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