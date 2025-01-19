19.01.2025 (18:30)

Православные военнослужащие Балтийского флота отпраздновали Крещение Господне

Православные военнослужащие, проходящие службу в соединении морской пехоты флота, отпраздновали Крещение Господне омовением в воде. Все желающие могли совершить обряд омовения в специально оборудованной на территории соединения Крещенской купели.

Каждый спуск в воду проходил под наблюдением дежурных врачей, контролирующих самочувствие искупавшихся. Кроме того, в месте для купания были установлены палатки для переодевания и места для обогрева, в которых предлагался горячий чай.

Перед началом Крещенских купаний помощник командира соединения морской пехоты Балтийского флота по работе с верующими – настоятель Храма Александра Невского отец Константин провел праздничную службу и освятил воду в купели.

В Крещенский сочельник прошло праздничное богослужение на борту флагмана Балийского флота эскадренном миноносце «Настойчивый». На нём помощник командира соединения надводных кораблей БФ по работе с верующими военнослужащими - настоятель Свято-Георгиевского Кафедрального морского собора архимандрит Софроний провел обряд освящения воды, поздравил и благословил моряков-балтийцев.

Крещенские празднества с торжественным богослужением в Морском соборе и обрядом омовения в воде состоялись в Кронштадте, где расположены соединения и воинские части Ленинградской военно-морской базы флота.

В общей сложности более 3000 православных воинов Балтийского флота приняли участие в крещенских празднованиях, посетив праздничные службы, которые прошли в православных храмах по местам дислокации.

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