19.01.2025 (19:00)

Турнир по мини-футболу с участием военнослужащих по призыву прошёл в мотострелковом соединении ЦВО на Урале

Турнир по мини-футболу с участием военнослужащих гвардейского мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) прошёл в Екатеринбурге. Спортивно-массовое мероприятие было организовано на базе спортклуба воинской части.

Военнослужащие были поделены на 4 команды, игры прошли по круговой системе. Команды, одержавшие победу наибольшее количество, раз были признаны победителями соревнований. Кроме того, спортсменов, активно принимавших участие в турнире, отметили благодарственными письмами и почётными грамотами.

Командование гвардейского мотострелкового соединения ЦВО уделяет большое внимание организации досуга личного состава. Для военнослужащих по призыву проводятся не только интенсивные занятия и тренировки по боевой подготовке, но и организуются спортивно-массовые и культурные мероприятия. Соревнования проходят как на базе соединения, так и на спортивных объектах России.

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