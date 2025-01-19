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19.01.2025 (20:00)

Башкирские юнармейцы приняли участие в соревнованиях по военно-прикладному многоборью

Башкирские юнармейцы приняли участие в соревнованиях по военно-прикладному многоборью.

Состязания прошли в общеобразовательной школе в них приняли участие 5 команд. Участники прошли различные этапы соревнований - разборку-сборку АК, снаряжение магазина, стрельбу из пневматических винтовок, физическую подготовку и силовой марш-бросок.

Школьники показавшие лучшие результаты на всех этапах военно-прикладного многоборья были награждены грамотами и медалями.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Соревнования , Юнармия
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