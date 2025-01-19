19.01.2025 (18:15)

Военнослужащие общевойскового объединения ЦВО приняли военную присягу в Доме офицеров Новосибирского гарнизона

Около 20 военнослужащих общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, произнесли слова клятвы в верности Родине и были приведены к военной присяге в Доме офицеров Новосибирского гарнизона.

В присутствии родственников, а также командного состава военнослужащие произнесли клятву на верность Отечеству. Новобранцы поклялись с честью исполнять воинский долг, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, мужественно защищать свободу и независимость Российской Федерации.

До момента приведения военнослужащих к Присяге каждый из них прошёл курс общевойсковой подготовки. В ходе этого призывники получили необходимые на начальном этапе знания по строевой, огневой, топографической, тактико-специальной, медицинской подготовке, РХБ защите.

В завершении официальной части мероприятия для военнослужащих и их родственников была проведена экскурсия по Музею боевой славы воинов-сибиряков Дома офицеров Новосибирского гарнизона.

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