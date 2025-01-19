19.01.2025 (17:30)

Военнослужащие военной базы ЮВО в Армении приняли участие в православном обряде купания на Крещение Господне

Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в крещенском купании в «Иорданской воде», которое проходило в черкесском ущелье «Черкези дзор» в Республике Армения.

Помощник командира базы по работе с верующими военнослужащими иерей Тимофей Казарян провёл чин Великого освящения воды и рассказал о пользе Крещенской воды. После чего все желающие осуществили омовение в святой воде. В мероприятиях приняли участие военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал соединения.

Обряд омовения проводился только в специально оборудованных для этого местах, где в случае необходимости можно было получить квалифицированную медицинскую помощь. Для обеспечения безопасности и здоровья военнослужащих на всех местах проведения купаний дежурили машины неотложной медицинской помощи.

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