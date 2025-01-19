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19.01.2025 (17:00)

Военнослужащие 150 гвардейской дивизии в канун Крещение Господне посетили Главный храм ЮВО

Военнослужащие и члены их семей 150 гвардейской мотострелковой дивизии 8 гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в канун православного праздника Крещение Господне посетили Главный храм ЮВО.

Все желающие, не задействованные в несении службы в суточном наряде, смогли посетить праздничную службу и окунуться в оборудованную на территории храма купель. Божественную литургию провел настоятель прихода протоиерей Валерий Волощук.

Напомним, ранее в ночь с 18 на 19 января омовение в святой воде осуществили представители командования военного округа.

Всего на территории субъектов РФ в зоне ответственности ЮВО для православных верующих оборудовали более 50 купелей. В водоёмах были расчищены и вырублены полыньи со сходным трапом, установлены помосты и палатки для переодевания, проведено временное освещение. В палатках поддерживалось тепло и были установлены термосы с горячим чаем.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Праздники , Торжественные церемонии , Религия
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