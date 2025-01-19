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19.01.2025 (16:30)

Верующие военнослужащие Южной группировки войск приняли участие в крещенских богослужениях в зоне проведения СВО

Верующие военнослужащие Южной группировки войск приняли участие в крещенских богослужениях. Праздничные службы прошли в пунктах временного размещения подразделений. В них приняли участие военнослужащие, находящиеся на восстановлении боеготовности после выполнения боевых задач на передовой, личный состав подразделений управления и частей материально-технического обеспечения. Всем желающим была предоставлена возможность совершить обряд омовения в специально подготовленных купелях.

При проведении мероприятий особое внимание обращалось на соблюдение мер маскировки и недопущение одновременного массового скопления военнослужащих.

Согласно православной традиции, на Крещение вода становится святой, а значит обретает особую силу. Освященная вода, которая изливается в храмы, используется для крещения, а также для освящения домов и людей. В древности люди верили, что в этот день реки, озера и другие водоемы становятся источниками чудес, и купание в них укрепляет здоровье.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Южный военный округ , Торжественные церемонии , Религия
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