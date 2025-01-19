19.01.2025 (16:30)
Верующие военнослужащие Южной группировки войск приняли участие в крещенских богослужениях в зоне проведения СВО
Верующие военнослужащие Южной группировки войск приняли участие в крещенских богослужениях. Праздничные службы прошли в пунктах временного размещения подразделений. В них приняли участие военнослужащие, находящиеся на восстановлении боеготовности после выполнения боевых задач на передовой, личный состав подразделений управления и частей материально-технического обеспечения. Всем желающим была предоставлена возможность совершить обряд омовения в специально подготовленных купелях.
При проведении мероприятий особое внимание обращалось на соблюдение мер маскировки и недопущение одновременного массового скопления военнослужащих.
Согласно православной традиции, на Крещение вода становится святой, а значит обретает особую силу. Освященная вода, которая изливается в храмы, используется для крещения, а также для освящения домов и людей. В древности люди верили, что в этот день реки, озера и другие водоемы становятся источниками чудес, и купание в них укрепляет здоровье.