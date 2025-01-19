19.01.2025 (16:00)

В гарнизоне авиаторов Северного флота Сафоново прошел праздник «Святочные народные гуляния»

В гарнизоне авиаторов Северного флота Сафоново состоялся праздник «Святочные народные гуляния». В нём приняли участие военнослужащие смешанного авиационного корпуса Северного флота и члены их семей, а также жители поселка Сафоново и соседних гарнизонов.

Организаторами мероприятия выступили администрация поселка Сафоново, члены женского совета смешанного авиационного корпуса Северного флота и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга молодежи» города Североморска.

В основу программы праздника легли веселые конкурсы для детей и взрослых, в ходе которых участники, разбившись на команды, выполняли различные задания, отгадывали загадки на новогоднюю тему, лепили фигуры из снега, перетягивали канат, бежали эстафету, водили хоровод.

Дополнительно были обустроены зоны для детей, где желающие могли «побиться на мечах», отчеканить монету на память и покататься на лошади.

Помимо этого, на площадке проведения праздника силами военнослужащих авиационного корпуса была развернута полевая кухня с «солдатской кашей», булочками и горячим чаем.

По завершении праздника состоялось награждение команд-победителей. Команды, занявшие призовые места, были отмечены подарками от руководителя женского совета Северного флота.

Все остальные участники также получили сладкие подарки и призы за участие.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице