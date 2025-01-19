19.01.2025 (15:30)

На Северном флоте определены победители чемпионата по Военно-спортивному многоборью «Зимнее офицерское троеборье»

В течение нескольких дней на Северном флоте в рамках чемпионата по Военно-спортивному многоборью «Зимнее офицерское троеборье» состязались лучшие многоборцы объединений, соединений и воинских частей флота.

По итогам чемпионата в командном первенстве лучшими стали в первой группе – среди объединений команда «Гроза» смешанного авиационного корпуса, во второй группе среди соединений – команда «Циклон» центра связи, в третьей группе – команда «Мангуст» одной из воинских частей флота.

В личном первенстве по итогам многоборья по возрастных группам лучшими стали: капитан 3 ранга Иван Калинин (40+), капитан Роман Тулин (30-39 лет), лейтенант Егор Халистов (до 30 лет); среди военнослужащих женщин - старший матрос Елена Вторая (40+), старший лейтенант Ольга Смольянинова (30-39 лет), старший лейтенант Ксения Мосолова (до 30 лет).

По итогам чемпионата лейтенант Каргашин Илья впервые выполнил нормативы Мастера спорта Российской Федерации и будет представлен к присвоению данного звания. Ещё 7 офицеров выполнили требования нормативов Мастера спорта РФ, 5 офицеров – кандидата в Мастера спорта РФ, 8 – офицеров – требования различных спортивных разрядов.

Чемпионат проходил на учебно-материальной базе Северного флота, а также Центра спортивной подготовки «Долина уюта» при поддержке Министерства спорта Мурманской области.

Всего в чемпионате приняло участие 12 команд, в составе которых состязались 59 сильнейших флотских многоборцев.

По итогам чемпионата Северного флота по Военно-спортивному многоборью «Зимнее офицерское троеборье» лучшие спортсмены, вошедшие в состав сборной команды, представят Северный флот на чемпионате Военно-Морского Флота России, который пройдет в городах Североморск и Мурманск в период с 10-15 февраля 2025 года.

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