19.01.2025 (15:00)
В Доме офицеров Ленинградского военного округа прошел концерт, посвященный Дню военно-оркестровой службы
В концертном зале Дома офицеров Ленинградского военного округа состоялся концерт, посвященный Дню военно-оркестровой службы.
Перед началом концертной программы была проведена торжественная церемония награждения военнослужащих военных оркестров округа государственными и ведомственными наградами. Кроме того, были вручены памятные знаки и ценные подарки ветеранам военно-оркестровой службы, а также сотрудникам учреждений культуры города Санкт-Петербург.
В программе концерта прозвучали произведения отечественных и зарубежных композиторов-классиков и военные песни Великой отечественной войны.
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