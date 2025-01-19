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19.01.2025 (15:00)

В Доме офицеров Ленинградского военного округа прошел концерт, посвященный Дню военно-оркестровой службы

В концертном зале Дома офицеров Ленинградского военного округа состоялся концерт, посвященный Дню военно-оркестровой службы.

Перед началом концертной программы была проведена торжественная церемония награждения военнослужащих военных оркестров округа государственными и ведомственными наградами. Кроме того, были вручены памятные знаки и ценные подарки ветеранам военно-оркестровой службы, а также сотрудникам учреждений культуры города Санкт-Петербург.

В программе концерта прозвучали произведения отечественных и зарубежных композиторов-классиков и военные песни Великой отечественной войны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Концерты , Военно-оркестровая служба ВС РФ
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