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19.01.2025 (13:30)

Военнослужащие 44 армейского корпуса группировки войск «Север» отметили Крещение Господне вблизи линии боевого соприкосновения

Бойцы 44 армейского корпуса группировки войск «Север» отметили Крещение Господне вблизи линии боевого соприкосновения на Харьковском направлении.

Богослужение проводил военный священник отец Павел.

Военнослужащими был совершён крещенский молебен и Великое освящение воды. Это сделано для того, чтобы все православные воины могли приобщиться к празднику, не отрываясь от несения боевого дежурства.

Личный состав, не задействованный в выполнении боевых задач, участвовал в крещенских купаниях на святом источнике. Место для проведения крещенского купания было специально выбрано вдали от обстрелов. Кроме того, были обеспечены все меры безопасности, чтобы провести полноценное таинство для военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Религия , Специальная военная операция
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