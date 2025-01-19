19.01.2025 (12:45)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 19 января 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады нацгвардии и иностранных наемников в районах населенных пунктов Волчанск и Малые Проходы Харьковской области.

ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Новоосиново, Глушковка, Боровская Андреевка, Западное, Зеленый Гай, Загрызово Харьковской области, Новоегоровка, Колодези и Терны Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили более 430 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, в том числе «Bradley» производства США, два бронетранспортера М113 американского производства, три пикапа, семь орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО.

Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и склад артиллерийских боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Марково, Веролюбовка, Червоное, Часов Яр, Подольское и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США и три пикапа.

Уничтожены пункт управления мотопехотной бригады, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Воздвиженка Донецкой Народной Республики.

Нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Украинка, Нововасилевка, Шевченко, Новоелизаветовка, Лысовка, Песчаное и Славянка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 535 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и «Pasi» финского производства, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Днепроэнергия, Разлив, Великая Новоселка, Отрадное, Новополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны, механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Станислав, Змеевка, Янтарное, Токаревка, Антоновка, Казацкое Херсонской области и Каменское Запорожской области.

Противник потерял более 75 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Уничтожены два склада боеприпасов и военно-технического имущества.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40792 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20674 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20800 орудий полевой артиллерии и минометов, 30481 единица специальной военной автомобильной техники.

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