19.01.2025 (14:00)

Тренировку по разминированию МВЗ провели с военными инженерами ЮВО в Краснодарском крае

Тренировку по разведке и разминированию минно-взрывных заграждений (МВЗ) провели с подразделениями инженерно-саперного соединения 49-й общевойсковой армии ЮВО на одном из общевойсковых полигонов Краснодарского края.

Согласно сценарию занятия, на маршруте движения колонны бронетехники было выявлено минное поле, установленное без возможности объезда. Военнослужащим необходимо было осуществить обнаружение и обезвреживание инженерных заграждений условного противника, после чего расчистить путь для дальнейшего следования войск.

В ходе разведки, которая была проведена с помощью миноискателей ИМП-С2, подразделения обнаружили заложенные «противником» взрывоопасные предметы различного назначения. Чтобы исключить их дистанционный подрыв, инженеры применили малоразмерный комплекс радиоэлектронной борьбы «Лесочек», который генерирует помехи в расширенном диапазоне частот. После обнаружения всех взрывных устройств они были уничтожены на месте.

План занятия был выстроен с учетом опыта разминирования и инженерной разведки, полученного в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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