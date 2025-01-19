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19.01.2025 (14:30)

Подразделения военной полиции в Северной Осетии отразили нападение условных диверсантов

В учебном центре военной полиции, дислоцированном в Республике Северная Осетия - Алания, проведена плановая тренировка по противодействию террористической деятельности.

По замыслу мероприятия условная террористическая группа предприняла попытку нападения на пункт постоянной дислокации центра с целью захвата вооружения, а также совершения диверсий на территории военного городка.

Для противодействия «террористам» было задействовано дежурное подразделение и подразделение антитеррора, которые оперативно выдвинулись в заданный район и блокировали условного противника. «Диверсанты» оказали вооруженное сопротивление, предприняв попытку прорыва, которая была отражена огнем групп антитеррора.

В ходе тренировки на практике были отработаны различные антитеррористические сценарии, проверены дежурные подразделение и подразделение противодействия терроризму, их укомплектованность, экипировка, оснащение и обеспечение.

Подобные мероприятия регулярно проводятся на территории соединений и воинских частей ЮВО, что позволяет поддерживать высокий уровень боеготовности подразделений, закрепляется слаженность и умение военнослужащих уверенно действовать при выполнении задач в различных ситуациях.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Военная полиция
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