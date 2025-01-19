19.01.2025 (13:00)

Командование и военнослужащие ЮВО приняли участие в крещенских купаниях

В ночь с 18 на 19 января командование и военнослужащие Южного военного округа (ЮВО), а также члены их семей приняли участие в празднике Крещение Господне или Богоявление.

Основные мероприятия прошли в Главном храме ЮВО - храме в честь сорока Севастийских мучеников Георгиевского прихода г. Ростова-на-Дону. Настоятель прихода протоиерей Валерий Волощук провел божественную литургию и совершил чин великого освящения воды и купели, оборудованной на территории храма.

Омовение в иордани осуществил заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Владимир Кочетков, а также члены военного совета округа. После чего окунуться в святую воду смогли все желающие, в том числе военнослужащие ростовского гарнизона ЮВО, члены их семей и прихожане Главного храма военного округа.

Безопасность в ходе проведения праздничных мероприятий обеспечивали военнослужащие военной полиции и экипажи военной автомобильной инспекции ЮВО, расчеты минно-розыскной службы, а также медицинский персонал.

Всего на территории субъектов РФ в зоне ответственности ЮВО для православных верующих оборудовали более 50 купелей. В водоёмах были расчищены и вырублены полыньи со сходным трапом, установлены помосты и палатки для переодевания, проведено временное освещение. В палатках поддерживалось тепло и были установлены термосы с горячим чаем.

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